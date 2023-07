Naro, brucia il boschetto che costeggia la diga furore: canadair in azione

Un vasto incendio è in corso in territorio di Naro; a bruciare in queste ore è il boschetto che costeggia la diga Furore.

Sul posto oltre le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno cercando di spegnere il rogo, dall’alto sta anche operando un canadair; inoltre sul posto sono giunti anche due ispettori del Corpo Forestale che dirigono le operazioni di spegnimento.