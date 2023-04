Naro, sei cuccioli di cane avvelenati: 4 morti e 2 in clinica

Sei cuccioli di cane sono stati avvelenati a Naro nel Quartiere San Gaetano in Via Papa Paolo VI. Per quattro di loro non c’è stato nulla da fare, altri due cuccioli sono stati portati da due ragazzi naresi al rifugio Hope di Agrigento.

“L’avvelenamento è una delle torture più atroci che si possano infliggere a delle anime innocenti. Stanno arrivando in clinica veterinari ma non sappiamo sinceramente se sia già troppo tardi. A te che hai compiuto questo gesto spero ti arrivino tutti i pensieri negativi di tutte le brave persone che insieme a noi pregheranno affinché ci sia anche soltanto una speranza per salvarli“, si legge in un post dei volontari del rifugio che hanno sottoposto i due cuccioli a lavanda gastrica.

I cittadini che hanno assistito alla scena hanno chiamato Carabinieri e Polizia Municipale ma nessuno si è recato sul posto; anche il primo cittadino è stata chiamata che si è mobilitata per trovare un veterinario disponibile. “Sono indignata, arrabbiata e addolorata per quello che è successo. Non vedo l’ora che venga attivata la video sorveglianza, perché non è possibile che vengono ad abbandonare i cani nel nostro paese e poi c’è qualche delinquente che li avvelena”, dichiara la sindaca Maria Grazia Brandara che annuncia che andrà a sporgere denuncia contro ignoti subito dopo queste feste pasquali. “Non so come manifestare il mio disappunto. Quello del randangismo sta diventando un problema per tutti i comuni, le risorse sono poche, noi purtroppo sindaci siano sentinelle nel territorio senza mezzi”, ha concluso il primo cittadino.