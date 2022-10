Naro, si fingono donne delle pulizie e rubano 5 mila euro ad anziana

Bussano alla porta di un’anziana fingendo di essere donne delle pulizie inviate direttamente dal comune di Naro per svolgere un servizio utile alla collettività. In realtà erano due ladre che, una volta dentro casa, hanno arraffato quanto di valore fuggendo via. Maxi furto in un’abitazione di Naro, a pochi passi dalla chiesa Madonna del Lume.

Due donne si sono presentate ad un’anziana pensionata del paese spacciandosi per inservienti del comune. Una volta dentro hanno portato via ben 5 mila euro in contanti e diversi monili d’oro per poi scappare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione che stanno cercando di risalire all’identità delle due ladre.

A lanciare un appello alla popolazione anche il sindaco Maria Grazia Brandara: “Questa mattina due ragazze hanno derubato un’anziana della nostra città dopo essersi fatte aprire la porta spacciandosi per impiegate comunali inviate dal Municipio per fare pulizie presso gli anziani. Il Comune non ha attivato nessun servizio di questo tipo e soprattutto nessun dipendente comunale busserà alla porta dei cittadini.”