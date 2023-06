Naro, stasera “i respinti” in Piazza Garibaldi.

L’associazione culturale “Narocco” sarà protagonista della serata di oggi in occasione dei festeggiamenti di San Calogero. Questa sera a partire dalle ore 21.00 in Piazza Garibaldi con il trio comico “iRespinti” si apre l’ultimo fine settimana di festeggiamenti del Patrono di NaroLa serata sarà aperta dal tenore Andrea Donzella, a seguire iRespinti e in conclusione […]