Naro tappezzata di manifesti “no antenna”

Continua la protesta del Comitato cittadino di via verga a Naro contrari all’installazione di un’antenna di un’azienda di telefonia sul tetto di un’abitazione privata.

Nella notte sono apparsi centinaia di manifesti attaccati ovunque e in tutta la città; questa sera, intanto, alle 19.00 è stato convocato un consiglio comunale per parlare della questione.

Nei giorni scorsi è arrivata l’ordinanza dirigenziale che annulla le autorizzazioni concesse per l’installazione dell’antenna, provvedimento che segue un atto firmato dal sindaco Maria Grazia Brandara, applicando quanto previsto dall’articolo 191 del Tue, che contempla il principio di precauzione a tutela dell’ambiente, invocabile in tutti i casi in cui deve essere installato un impianto, quale una Stazione radio base per la telefonia mobile, che può avere effetti potenzialmente dannosi sulla salute pubblica.