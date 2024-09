Naro: tra i migliori bar d’Italia per Gambero Rosso c’è anche Pasticceria Melilli

La Pasticceria Melilli è nella venticinquesima edizione della Guida Bar d’Italia di Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con illycaffè. “La guida che dà i voti al locale più amato dagli italiani”, come recita lo storico claim che la accompagna ormai da diversi anni, fotografa la profonda trasformazione vissuta dal settore per adattarsi ai cambiamenti della società e alle nuove abitudini di consumo, confermando il bar italiano come centro della socialità, un palcoscenico per vivere esperienze uniche e un presidio fondamentale per la comunità. Insieme a Caffè Sicilia di Noto, Antico Caffè Spinnato e Sciampagna di Palermo anche Pasticceria Melilli, al centro di Naro, si aggiudica l’iscrizione sulla prestigiosa guida con la seguente motivazione: “Il locale di Gaetano Melilli sembra essere un faro che illumina un pezzetto, poco conosciuto e poco frequentato, di entroterra siciliano. Fin qui si viene di proposito, per scoprire le bontà di questo bar pasticceria e approfittare di un pomeriggio libero per andare alla scoperta di questo borgo dell’agrigentino circondato da bellezze naturalistiche e che conserva quasi immutato un fortilizio di epoca medievale. Dolci di mandorla e frutta Martorana, mousse, semifreddi, cassatine e cassatelle, cannoli, verrine, cestini di frolla con crema e frutta, mini lemon tart sono solo alcune delle delizie che è possibile gustare insieme a un ottimo espresso da pura Arabica o a un cremoso cappuccino. La produzione annovera inoltre torte moderne, lambeth cake e grandi lievitati delle feste. Su ordinazione anche rustici siciliani. Moderno e curato il locale.”.

Colti di sorpresa i proprietari, Gaetano ed Emanuela, hanno commentato: “Con grande ed immenso orgoglio vogliamo condividere con voi questo grande successo. Siamo nella guida del Gambero Rosso dei migliori bar d’Italia. Un traguardo raggiunto con tanto lavoro, impegno e costanza, ma soprattutto fatto di passione ed amore per questo lavoro. Un traguardo importante, soprattutto perché siamo riusciti a portare alto il nome della nostra Naro, e questo crediamo sia motivo di orgoglio per noi e per tutti i nostri clienti, ai quali siamo immensamente grati perché se questo traguardo è stato raggiunto è anche merito vostro”.