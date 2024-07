Rifiuti abbandonati a Naro, al via operazione di bonifica

Rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane in territorio di Naro e poi date a fuoco. È partito in questi giorni l’operazione di pulizia straordinaria da parte del personale addetto alla raccolta rifiuti insieme al Corpo di Polizia Municipale.

“Stiamo effettuando controlli per individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti lungo i bordi delle strade”, dice il sindaco Dalacchi.

Con la nuova normativa entrava in vigore da ottobre, per chi abbandona rifiuti in strada oltre alla sanzione amministrativa scatterà anche la denuncia alla Procura della Repubblica.