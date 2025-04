Brucia l’auto di un infermiere, incendio danneggia anche altri due veicoli 

Notte di fuoco a Licata. Un incendio, la cui natura deve essere ancora accertata, ha danneggiato la Jeep Renegade in uso ad un infermiere di 27 anni del posto e altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze: un Pick-up e una Fiat Uno. Il rogo è divampato nei pressi di viale Martiri della Libertà. Una colonna di fumo nero ha svegliato i residenti della zona che, preoccupati, hanno chiamato il numero di emergenza.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini per accertare le cause dell’incendio. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella del fatto doloso.