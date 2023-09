Covid, a Licata pensionata ricoverata in ospedale

Torna la paura da Covid-19. Nuovi contagi, e nuova variante in circolo. Nell’evoluzione delle mutazioni del virus, è ormai dominante la variante classificata come EG.5 e ribattezzata “Eris”, provoca per lo più disturbi alle vie respiratorie. Si presenta quindi con raffreddore e naso che cola, mal di gola, tosse secca, mal di testa, dolori muscolari e voce rauca. Disturbi blandi, simili a uno stato influenzale.

A distanza di molti mesi dall’ultimo caso, c’è un nuovo ricovero di paziente affetto da Covid 19 all’Ospedale San Giacomo d’Altopasso a Licata. Si tratta di una donna ultrasettantenne con insufficienza respiratoria. Ieri la pensionata è stata ricoverata nel reparto di Medicina Generale in una sala allestita appositamente per pazienti affetti da Covid 19. La donna sta ricevendo, da parte dell’equipe medica diretta dal primario Giuseppe Alaimo, tutte le cure del caso.