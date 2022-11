Elezioni amministrative a Licata: spuntano i primi nomi dei candidati sindaco

Si scaldano i motori a Licata in vista delle prossime elezioni amministrative a Giugno 2023, i cittadini saranno chiamati ad eleggere un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale.

La prima candidatura ufficiale è quella dell’avvocato Angelo Balsamo, già sindaco della città nel 2013, che sta già lavorando alle liste che lo sosteranno in questa tornata elettorale.

Ad ufficializzare la sua candidatura a primo cittadino è l’ingegnere Salvo Furno’ che ha lanciato il comitato elettorale “Licata Può“. “Governiamo insieme il futuro di questa città”, si legge nel manifesto del comitato. Un programma con idee atte ad apportare un reale cambiamento nel fare della politica un servizio inclusivo e partecipativo, diversi concittadini hanno aderito al progetto.Vivendo in una forma di democrazia imperfetta dove pochi decidono per il nostro futuro e, credendo, in primis, in una sindacatura subordinata ad una reale sovranità del popolo, si sono volute creare le basi per non incorrere nei contesti e nelle circostanze politiche passate ed attuali.Lanciare una simile sfida politca, implica senso di responsabilità civile per affrontare, con pragmatismo e anche con creatività, le diverse problematiche che hanno determinato una profonda crisi sociale non più tollerabile.Non si pretende di avere soluzioni che possano, da un giorno all’altro, modificare in meglio ciò che oggi a Licata è inverosimile e che è sotto gli occhi di tutti. Però, con certezza, ognuno di noi sa che LICATA PUO’.”

In città circolano altri nomi papabili, tra questi Pino Montana ex comandante della Polizia Municipale, anche quello dell’attuale vicesindaco e assessore all’ecologia Antonio Montana e l’archeologo Fabio Amato.