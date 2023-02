Hybris, le armi provenienti da Favara: “Sono pistole di ordinanza”

Un consolidato gruppo criminale dedito all’importazione, al trasporto e alla vendita di sostanze stupefacenti ma che poteva contare anche sulla disponibilità di armi da fuoco. L’inchiesta Hybris, culminata all’alba di ieri con l’arresto di venticinque persone da parte della Squadra Mobile, cristallizza anche questo preoccupante dato. E sono diverse le intercettazioni agli atti che testimoniano come i vertici del gruppo potessero contare su pistole e munizioni che acquistavano da persone inserite in questo campo.

È il caso di Calogero Forti, 32 anni, uno degli indagati della maxi inchiesta a cui viene contestato di aver venduto un’arma comune da sparo. Secondo gli inquirenti Forti è un personaggio inserito nel mercato delle armi che riesce a reperire, acquistare e rivendere. L’1 dicembre 20211 lo spyware installato nel cellulare di Michele Cavaleri, presunto capo della banda, registra un incontro avvenuto tra quest’ultimo, Calogero Forti e Antonio Semprevivo.

Il dialogo non lascia spazio all’interpretazione: “Qua si ci mette il silenziatore.. questo è il tappo per non farlo spostare..predisposta per il silenziatore.. questa numero uno è”. Cavaleri visiona l’arma (si sente il rumore metallico dello scarrellamento) e la definisce “strana”. Forti allora specifica: “Questa è quella di ordinanza.. queste le hanno la polizia municipale..quando tu ci metti il coso.. c’è il pezzo di ferro della saldatura..”

Forti, intercettato, parla di alcune armi già vendute: “Io che le vendo.. le ho vendute a quattro persone.. una se l’è presa tuo fratello.. mi arrivano ogni tanto, cinque, sei di queste..s’arricampa da Favara e mi dice compa questi, se li vuoi..ti dico che sono pistole d’ordinanza.. mi sono arrivate ma che minchia sei strammato”.

E infine si parla del prezzo di una pistola calibro 7.65: “Se io una cosa di questa la prendo otto, novecento euro a te quanto te la devo vendere? Mille euro la faccio prendere a te? Per cento euro che minchia cammino con una pistola appresso?”