Incidente stradale a Marina di Palma, automobilista in ospedale

Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte nel tratto di strada che conduce a Marina di Palma di Montechiaro. Un uomo alla guida di un’auto avrebbe perso il controllo del veicolo ribaltandosi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Palma di Montechiaro e i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno estratto il conducente dell’auto dall’abitacolo. L’uomo è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure mediche del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.