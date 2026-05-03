Licata

Intervento salvavita al San Giacomo di Licata: eccellenza nel reparto di Chirurgia

A raccontare la storia di buona sanità e a ringraziare i medici e l'equipe è Nicolina Carapezza

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Un esempio concreto di professionalità, tempestività e umanità arriva dal reparto di Chirurgia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove una paziente è stata salvata grazie all’intervento coordinato del personale medico e infermieristico.

“Vorrei ringraziare il professor Buscaglia, con tutta l’equipe medico infermieristico del reparto per la professionalità, gentilezza, empatia e umanità per aver salvato la vita a mia madre”, queste le parole di Nicolina Carapezza che racconta la sua esperienza positiva all’ospedale di Licata. “Mia madre è arrivata al pronto soccorso il 29 marzo con un occlusione intestinale, la professionalità e capacità medico intuitiva del dottor Visaloco che era di turno,  le salva la vita. Viene ricoverata per 12 giorni per terapia antibiotica e il 21 di Aprile viene operata per emicolectomia sinistra dal professor Buscaglia primario della chirurgia , grazie alla sua professionalità  e alla sua esperienza , mia mamma dopo una settimana riesce ad andare a casa senza subire colostomia e ad iniziare a riprendere una vita normale. Grazie”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

Scontro tra auto e una Vespa, morto motociclista di 36 anni
di Giuseppe Castaldo

Rivolta nel carcere di Agrigento dopo aver picchiato e tolto le chiavi agli agenti, 8 arresti 
Agrigento

Travolge due giovani su un monopattino e scappa, caccia al pirata della strada 
Apertura

Minacce di morte ed estorsione, arrestato 43enne empedoclino 
Agrigento

Cantieri non a norma e lavoratori irregolari, denunciati tre imprenditori 
banner italpress istituzionale banner italpress tv