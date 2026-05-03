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Scontro tra auto e una Vespa, morto motociclista di 36 anni

Soccorso da personale del 118, il 36enne è stato condotto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia

Pubblicato 29 minuti fa
Da Franco Castaldo

Un motociclista di 36 anni Dario Matranga, è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto che dai primi accertamenti risulterebbe essere un’auto a noleggio con a bordo due turisti. Soccorso da personale del 118, il 37enne è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove però è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate nello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e polizia locale.

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