Ladri svaligiano abitazione in pieno giorno, portati via gioielli per 50 mila euro 

Colpo grosso a Licata. Ladri in azione in pieno giorno in un’abitazione in Corso Umberto. I malviventi, probabilmente a conoscenza degli spostamenti della famiglia, sono riusciti ad entrare nella casa di una cinquantacinquenne.

Una volta dentro, e dopo aver rovistato dappertutto, hanno rubato preziosi e gioielli per un valore stimato di 50 mila euro. A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa a cui non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili del furto.