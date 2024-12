Ladri “visitano” negozio di giocattoli a Licata, rubati 300 euro dalla cassa

Furto in un negozio di giocattoli a Licata. I ladri sono entrati in azione in un esercizio commerciale in via Gela. Dopo aver danneggiato l’ingresso, posto al piano terra di uno stabile, i malviventi si sono diretti verso il registratore di cassa all’interno del quale vi erano custoditi 300 euro. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stata la titolare del negozio, una commerciante quarantenne del posto. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza che potrebbero dare un ausilio all’attività.