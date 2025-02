Lavori alla villa Regina Elena, Cambiano: “Ora serve sicurezza e tutela dai vandali”

“L’avvio dei lavori per il ripristino delle ringhiere della Villa Regina Elena rappresenta un importante segnale di attenzione per la sicurezza e il decoro della nostra città. Questo intervento, reso possibile grazie all’emendamento da me presentato all’ARS di concerto con l’onorevole Pace, dimostra come la politica possa dare risposte concrete alle esigenze del territorio”.

Lo dichiara l’onorevole Angelo Cambiano, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, commentando l’inizio dei lavori finanziati attraverso i fondi stanziati nella legge finanziaria 2024.

“Tuttavia, il recente passato ci ricorda quanto sia fondamentale garantire una reale tutela degli spazi pubblici. Solo qualche mese fa, in pieno giorno, un’area giochi della Villa è stata gravemente danneggiata da un incendio doloso. Episodi come questo dimostrano che il problema non è solo strutturale, ma riguarda anche il rispetto del nostro patrimonio comune. Le nuove inferriate sono un passo avanti per il decoro, ma da sole non bastano: servono misure più efficaci di sorveglianza e un maggiore impegno nella sensibilizzazione dei cittadini”.

“Ringrazio l’amministrazione locale per aver dato immediata esecuzione ai lavori e auspico che si possa lavorare insieme per garantire maggiore sicurezza e decoro in tutte le aree pubbliche di Licata”.