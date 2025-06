Licata, scoppia incendio in un locale: panico tra i cittadini in centro città

Un incendio è scoppiato in un locale lungo corso Umberto, nel centro di Licata. Le fiamme sarebbero divampate nel retro dell’esercizio commerciale per cause ancora da individuare. Sono stati i titolari, dopo aver fatto allontanare i clienti, a cercare di spegnere il rogo con estintori alla mano.

Lanciato l’allarme, sono arrivati i Vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per avere la meglio sull’incendio. Uno di loro, secondo quanto ricostruito, sarebbe anche rimasto intossicato e per questo trasferito in ospedale. Presenti carabinieri e polizia che hanno transennato la zona. Ancora da accertare le cause del rogo.