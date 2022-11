Licata, al via lavori riqualificazione del lungomare, piazza Attilio Regolo e via Principe di Napoli

È stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’avviso esplorativo, tramite manifestazioni d’interesse, riguardante la procedura negoziata per l’affidamento, mediante appalto integrato, dei lavori per la riqualificazione del lungomare, di piazza Attilio Regolo e di via Principe di Napoli.

Lo rendono noto il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’arch. Sebastiano Alesci, delegato delle funzioni dirigenziali del Dipartimento 2 Area Tecnica del Comune.

Il progetto prevede la traslazione della viabilità carrabile in direzione sud con la realizzazione di un’unica carreggiata a doppio senso di circolazione con larghezza pari a metri dieci; ciò consentirà di ricavare una grande superficie pedonale. Questo grande spazio, funzionante da piazza vera e propria, sarà attrezzato e arredato con spazi a verde e strutture ludiche.

“Le finalità di questo progetto – dichiara il sindaco Galanti – che determinerà un cambiamento del waterfront tra Piazza Attilio Regolo e Via Principe di Napoli, sono quelle di dare più vivibilità ad una delle parti più antiche della città, regalando agli abitanti e ai visitatori la possibilità di godere della zona portuale e degli spazi circostanti. L’idea scaturisce dalla necessità del Comune di Licata di riqualificare quest’area per rispondere alle nuove esigenze del territorio che ormai non può più prescindere da un maggiore e più oculato utilizzo delle proprie risorse quale risulta essere il lungomare in prossimità del porto. Questi interventi renderanno – conclude Galanti – l’area perfettamente integrata e complementare alla zona adibita a porto turistico di recente realizzazione e non meno importante, dopo tanti anni, le caditoie esistenti lungo il tratto viario saranno finalmente collegate alla rete fognaria, scongiurando il pericolo di allagamenti.

L’importo complessivo dell’appalto è di 1.774.189,77 euro, al netto di IVA e contributi previdenziali. La durata prevista per l’esecuzione dei lavori è di un anno, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo: protocollo@cert.comune.licata.ag.it entro e non oltre le ore 12 del 23 novembre 2022.