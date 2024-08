Licata, arriva ubriaca al Pronto Soccorso e infastidisce medici e infermieri: bloccata

Nel corso della notte tra il 14 ed il 15 di agosto, al Pronto di Soccorso dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso sono arrivate almeno 10 persone, quasi tutte giovani, tutte ubriache. I medici hanno prestato le cure del caso e dopo qualche ora di ricovero in astanteria le hanno dimesse. Per un caso è stato necessario l’intervento delle volanti di Polizia per calmare una giovane che ha iniziato ad infastidire i medici e gli operatori sanitari al lavoro. Ora gli inquirenti stanno valutando se denunciare la ragazza per l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.