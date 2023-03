Licata, attivato lo sportello telefonico Home Care Premium

È attivo a Licata, presso i locali di via Marianello per tutta la durata del progetto Home Care Premium 2022/25, fino al 30 giugno 2025, un numero di telefono dedicato per rendere informazioni e consulenza familiare in ordine al programma e alle relative prestazioni, nonché alle tematiche e problematiche afferenti alla non autosufficienza.

A renderlo noto, con avviso pubblico, è Angela Silvana Burgio, coordinatrice del Distretto socio-sanitario D5 che comprende i Comuni di Licata (capofila) e Palma di Montechiaro.

Lo sportello telefonico è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, ai seguenti numeri: cell.: 3386304453 – fisso: 0922/775817.

Il progetto Home Care Premium è rivolto a dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione Inps – ex Inpdap, ai loro coniugi conviventi e ai loro familiari di primo grado (genitori, figli), e qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado, non autosufficienti, residenti nell’ambito del Distretto Socio-Sanitario di pertinenza.