Licata, bar frequentato da pregiudicati: disposta chiusura per alcuni giorni

Il commissariato di PS di Licata, in seguito a controlli effettuati in un bar della città, ha riscontrato che l’attività era frequentata da soggetti pregiudicati. In seguito a questi controlli è stato effettuata una proposta di articolo 100 TULPS. Il provvedimento, firmato dal Questore di Agrigento, ha disposto la chiusura del locale per diversi giorni.