Licata, brindisi beneaugurante tra assessore e Vigili urbani

Una simpatica iniziativa, che merita di essere segnalata dell’assessore alla Polizia municipale del Comune di Licata, Angelo Trigona, ha significativamente coinvolto l’intero Corpo della Polizia locale, complessivamente venticinque unità, che in occasione delle festività natalizie è stato invitato a cena dal componente di Giunta, per lo scambio di auguri. Erano presenti, oltre all’assessore Trigona, il sindaco di Licata, Angelo Balsamo e il presidente del Consiglio comunale, Anna Triglia. Tutti i dipendenti della Polizia municipale hanno gradito e manifestato compiacimento per l’invito rivolto loro da Angelo Trigona che ha voluto manifestare pubblicamente il suo modo di tenere in alta considerazione il personale che per anni non è stato adeguatamente valorizzato. Insomma, una bella serata di festa e di rilancio della figura istituzionale del vigile urbano che avrà ricadute positive nel prosieguo dell’attività istituzionale.