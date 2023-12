Licata, bruciata l’auto di un pensionato: indagini 

Non sembrano fermarmi gli episodi incendiari a Licata. Una vera e propria escalation negli ultimi giorni. L’ultimo episodio in ordine di tempo in via Cassarà. L’automobile di un pensionato di 77 anni, residente da tempo in Germania, è stata danneggiata da un incendio. La natura del rogo, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe essere dolosa.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina e i poliziotti del locale commissariato. Poco prima, in via Palma, era stato bruciato il furgone di proprietà di un imprenditore del posto. Al via le indagini per fare luce su quanto accaduto.