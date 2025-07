Licata, Carmelina Callea nuovo assessore della giunta Balsamo

Carmelinda Callea è il nuovo assessore della Giunta comunale di Licata guidata dal Sindaco Angelo Balsamo. Stamattina il giuramento alla presenza della Segretaria Caterina Moricca, del Sindaco e degli assessori Trigona e Rolla.

Il neo assessore si occuperà di Sport, Turismo, Spettacoli, Politiche giovanili, Promozione del territorio, eventi religiosi, Gemellaggi e cultura.

Callea subentra all’assessore dimissionario Maria Sitibondo, raggiunta, dal provvedimento di obbligo di dimora, con divieto di uscire dalle ore 20 alle 7, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Agrigento sulla gestione di appalti. A lei, insieme al superburocrate Salvatore Alesci, è contestata una presunta pressione indebita per la selezione delle imprese da far lavorare per la realizzazione di un complesso turistico di lusso a Licata.