Licata, incendio a sterpaglie e abitazioni: vigili del fuoco in azione

Vasto incendio in contrada Montesole a Licata. Le fiamme hanno interessato un’abitazione e la vegetazione attorno; lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, la Protezione civile comunale e associazioni di volontariato. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Si sta cercando di capire se la natura del rogo è dolosa o accidentale. Di certo c’è che la paura di conseguenze tragiche è stata tanta. Fortunatamente non si registrano feriti.