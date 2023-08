Licata, incendio in abitazione: bombole di gas rischiano di esplodere

Tragedia sfiorata a Licata in contrada Pisciotto. Un incendio è divampato all’interno di una abitazione, dove alcune bombole di gas sono state avvolte dalle fiamme e rischiavano di esplodere. Ad evitare il peggio i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno circoscritto le fiamme, messo in sicurezza l’area evitando la deflagrazione delle bombole e messo in salvo le persone. Ingenti danni all’immobile.