Licata, incendio in abitazione: tanta preoccupazione e nessun ferito

Un incendio è divampato questa sera all’interno di una abitazione in via Cacici, traversa di corso Umberto a Licata. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione pare che il problema sia scaturito dal mal funzionamento di una caldaia. Tanta preoccupazione ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia.