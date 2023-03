Licata, la responsabile CeSVoP Eliana Orlando in visita al Fondo Libraio Antico

Eliana Orlando, responsabile del centro servizi volontariato di Palermo (CeSVoP), sportello territoriale della provincia di Caltanissetta, ha visitato, ieri pomeriggio, il Fondo Librario Antico di Licata.

Accompagnata dall’assessora alla Cultura del Comune di Licata Violetta Callea e dal presidente della Procivis, sezione di Licata, Aldo Profeta ha apprezzato l’inestimabile patrimonio archivistico e librario che il Fondo Antico, recentemente classificatosi all’ottavo posto in Sicilia e al primo posto nazionale nella categoria biblioteche tra i “luoghi del cuore” FAI, vanta tra i suoi scaffali.

Il CeSVoP sostiene gratuitamente i volontari degli Enti del Terzo settore a promuovere e rafforzare il loro ruolo e la loro azione nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.

Grazie alle conferenze operative locali, reti fra Enti del Terzo settore, Istituzioni locali e soggetti della Società civile che progettano e agiscono insieme per lo sviluppo della comunità e del territorio, offre a tutti i volontari dei luoghi in cui potersi incontrare per confrontarsi e programmare interventi e azioni comuni.

La dott.ssa Orlando ha partecipato con profondo interesse alla visita guidata curata dal bibliotecario, manifestando l’intenzione di coinvolgere il Fondo Librario Antico in progetti futuri di promozione e di sviluppo del territorio.