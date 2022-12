Licata, le suore di don Morinello avviano raccolta fondi online per aprire la “Cittadella del Sole”

Le suore morinelliane hanno scelto la solidarietà online per raccogliere i fondi sufficienti all’apertura di una “Cittadella del Sole” a Licata, in provincia di Agrigento.

“Siamo le suore dei poveri di Don Morinello – scrivono sulla piattaforma GoFundMe. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla fondazione della nostra congregazione, vogliamo realizzare a Licata uno spazio polifunzionale creativo ed espositivo per raccontare la nostra storia e creare – si legge – dei piacevoli momenti di incontro e spiritualità tra i cittadini e per visitatori fuori sede di ogni età”.

La Congregazione nasce proprio a Licata e, nell’arco di questi cento anni, si è sempre occupata di carità, sia per i più piccoli che per i più anziani. Ha inoltre creato scuole e case di riposo in Sicilia, per poi espandersi anche nel Lazio, in Colombia e Romania.

Per realizzare il centro servono ventimila euro. La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/diamo-vita-insieme-alla-cittadella-del-sole