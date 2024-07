Licata, nuovo principio d’incendio al centro di raccolta Omnia: fiamme spente dai Vigili del fuoco

Nuovo principio di incendio al centro di raccolta e smaltimento dei rifiuti di contrada Piano Bugiades, gestito dalla Omnia a Licata. Fiamme spente dai pompieri. Sul posto la Protezione civile comunale e autobotti del Comune. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia.

Era il mese di gennaio quando scoppiò un l’ incendio all’interno della ditta dei rifiuti; cumuli di rifiuti combusti che sono rimasti all’interno così come l’amianto a rischio e pericolo per l’incolumità dei cittadini. “Avevamo chiesto di effettuare una vigilanza fissa per scoraggiare possibili altre attività criminali, la bonifica dell’intera area e altro, ma nulla di tutto ciò è stato fatto, nonostante le rassicurazioni verbali del sindaco”, aveva detto in una nota Lorenzo Graci presidente del comitato civico “Piano Bugiades”.