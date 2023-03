Licata, pronto il servizio di trasporto gratuito persone con disabilità

“È intendimento dell’Amministrazione comunale intervenire in favore delle persone diversamente abili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, al fine di assicurare loro il servizio di trasporto gratuito, nell’ambito territoriale, per la frequenza giornaliera dei centri ludico-ricreativi a partire da 27 marzo 2023 e fino ad esaurimento delle somme. Si invitano, quindi, tutte le Società Cooperative Sociali in possesso di pulmino omologato al trasporto di soggetti disabili, a trasmettere una proposta progettuale contenente l’articolazione e la durata del servizio ed eventuali prestazioni aggiuntive e migliorative.” A renderlo noto, con avviso pubblico, è Angela Silvana Burgio, incaricata di Posizione Organizzativa del settore Servizi Sociali del Comune di Licata.

Per la copertura della spesa saranno utilizzate le somme derivanti dalla destinazione del 5 per mille dell’Irpef ammontanti a complessivi 6.258,53 euroLe proposte progettuali dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Licata, sito in piazza Progresso entro e non oltre le ore 10 del 20 marzo 2023, pena l’esclusione.

Sarà presa in considerazione l’offerta formulata al minor prezzo in termini di modalità di erogazione e durata del servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in via Marianello s.n.c nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12:00,Tel. 0922-775817.