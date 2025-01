Licata, sassaiola fuori dallo stadio: pietra sfonda lunotto di un’auto con a bordo una famiglia

Triste pagina di sport lo scorso pomeriggio a Licata, dove, come vi abbiamo raccontato minuto per minuto, prima della partita Licata – Sancataldese si sono visti momenti concitati tra le due squadre avversarie che hanno portato anche al ferimento di un carabiniere e di un poliziotto impegnati nel servizio di ordine pubblico come avviene per ogni appuntamento sportivo allo Stadio Dino Liotta di Licata. Una serata che ha visto il fairplay messo sotto scacco da una manciata di tifosi. Nelle ore più concitate, soprattutto nel post partita si è verificato un evento spiacevole che, come raccontato dagli stessi protagonisti, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Ad affidare ai social il suo messaggio è stato un giovane padre di Licata:“Questo è il risultato di una tranquilla domenica di calcio che per la mia famiglia poteva trasformarsi in tragedia. Dopo la partita Licata-Sancataldese, mia moglie stava per accompagnare le mie figlie ad un compleanno, quando, forse anche per l’incuria, mi dispiace dirlo, delle forze dell’ordine che stavano gestendo il servizio d’ordine, invece di farla transitare velocemente dalla zona di pericolo la fanno sostare. Così quando inizia la sassaiola verso il pullman dei tifosi supporter della Sancataldese si trova coinvolta in ciò che viene rappresentato dalla foto. Lasciando perdere il danno alla macchina che è credetemi il mio ultimo pensiero, ma se il masso non fermava la sua corsa nel poggia testa avrebbe sicuramente colpito una delle bimbe o se non addirittura entrambe che come loro consuetudine prendono sempre posto dietro quando sono in macchina..”