Licata, incidenti prima della partita: poliziotto ferito (ft)

È di almeno un poliziotto ferito il bilancio del caldo prepartita tra Licata-Sancataldese all’esterno dello stadio comunale Dino Liotta.

La dinamica non è ancora chiara e si dovrà far luce su quanto avvenuto. La Polizia è stata impegnata per tutto il pomeriggio nel servizio di ordine pubblico all’esterno e all’interno dell’impianto di corso Argentina. All’intervallo un cordone di forze dell’ordine in assetto antisommossa è stato piazzato nel settore ospiti. Prima del calcio d’inizio è avvenuto il ferimento del poliziotto.

È verosimile che ci saranno conseguenze disciplinari importanti per quanto successo.