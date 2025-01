Incidente stradale nella tarda serata di ieri tra un’auto e un ciclomotore in Corso Umberto, a Licata, all’altezza dell’incrocio con Corso Serrovira.

Ad avere la peggio la ragazza a bordo del motorino che è rimasta lievemente ferita ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale per le cure necessarie.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro stradale.