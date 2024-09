Licata, va in escandescenze, danneggia un bar e aggredisce poliziotti: bloccato

Va in escandescenze, danneggia arredi di un bar del centro e poi aggredisce gli agenti di Polizia. Il fatto è successo questo pomeriggio a Licata. Il soggetto, un trentenne del luogo, è stato bloccato dai poliziotti che lo hanno portato presso il locale commissariato di Polizia per essere ascoltato. Quasi sicuramente per il giovane scatterà la denuncia a piede libero per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.