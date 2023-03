Montagne di rifiuti in giro per Licata, Tardino: “uno scempio, grazie Sindaco” (vd)

Licata da un paio di mese è sommersa dai rifiuti, nonostante la raccolta differenziata. Dagli angoli del centro storico, alle zone di mare, per non parlare delle periferie. Questa mattina l’europarlamentare della Lega, la licatese Annalisa Tardino, ha mostrato tramite un video la mega discarica in via Giarretta, di fronte l’ex Pretura e di fronte il mercato ortofrutticolo; scene che si verificano puntualmente ogni fine settimana. “Questa è l’attuale classe dirigente politica licatese. Questo è uno scempio, ringraziamo il Sindaco”, cosi la Tardino con alle spalle la montagna di rifiuti.