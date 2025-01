Morto in un incidente stradale, celebrati a Licata i funerali di Lo Vullo

Sono stati celebrati nella Chiesa Madre di Licata i funerali del 45enne Vincenzo Lo Vullo deceduto nel giorno di Santo Stefano mentre era a bordo della propria moto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Torregrossa.

La salma, dopo l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Agrigento ed effettuata dal medico legale Cristoforo Pomara dell’università di Catania, è stata restituita alla famiglia per la cerimonia funebre che si è svolta ieri pomeriggio dove parenti, familiari e amici hanno dato l’ultimo saluto allo sfortunato centauro.