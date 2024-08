Non si ferma al posto di blocco e scappa, era senza casco e assicurazione: 10 mila euro di multa

Non si ferma all’alt della polizia e fugge a bordo di uno scooter senza casco e senza assicurazione. Un ventisettenne di Palma di Montechiaro, al termine di un inseguimento per le vie di Licata, è stato identificato e bloccato dagli agenti. Nei suoi confronti è scattata una maxi sanzione per un importo totale di quasi 10 mila euro. Il fatto è avvenuto poco dopo le due di notte. Il giovane non si è fermato all’alt della polizia, impegnata in un posto di blocco lungo la strada statale 115 all’altezza del bivio per contrada Ciotta. Ne è nato così un inseguimento che si è concluso, con la caduta del centauro, a piano Mangiacasale.