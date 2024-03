Licata, ritrovato il 78enne di cui si erano perse le tracce

È stato ritrovato Salvatore Ballacchino, il 78enne di Licata di cui si erano perse le tracce questa mattina. L’uomo è in buone condizioni. Le ricerche erano state avviate in seguito alla segnalazione dei familiari. Il pensionato era stato visto per l’ultima volta nei pressi di via Campobello. Nel tardo pomeriggio, per fortuna, la storia ha avuto un lieto fine.