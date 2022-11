Povertà e Esclusione Sociale, il Distretto cerca Enti del Terzo Settore

Allo scopo di attivare rapporti di collaborazione, il Distretto Socio-Sanitario D5, Licata – Palma di Montechiaro, ha riaperto i termini per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per avviare attività di co-progettazione e gestione d’ interventi a contrasto della povertà, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, annualità 2017.

Ad annunciarlo è il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D5, Angela Silvana Burgio.

Il progetto prevede azioni e interventi volti al rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e al Pronto Intervento Sociale diretto a persone/nuclei in grave marginalità attraverso l’attuazione dei seguenti servizi:

Servizi di supporto in risposta ai bisogni primari

Servizi di accoglienza notturna

Servizi di accoglienza diurna

Servizi di segretariato sociale

Possono presentare domanda di partecipazione gli Enti del Terzo Settore indicati all’art. 32 D.lgs.117/2017, iscritti nei registri regionali o nazionali che operano da almeno 5 anni nel territorio afferente al Distretto D5, che si sono distinti in azioni di volontariato per l’accoglienza delle persone più fragili, senza dimora, in particolar modo, nel periodo afflitto dalla pandemia da Covid-19.

La proposta di partecipazione, corredata dallo schema di domanda debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore, deve essere redatta sull’apposito modulo e presentata in busta chiusa, integra e sigillata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Licata, sito in Piazza Progresso n.10, entro le ore 13 del 28 novembre 2022, apponendo sulla parte esterna della busta: “Avviso pubblico per l’individuazione di uno o più enti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione d’ interventi per l’impiego del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, annualità 2017”.

È possibile reperire la modulistica agli indirizzi web: www.comune.licata.ag.it – www.comune.palmadimontechiaro.ag.it