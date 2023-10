Ragazza etiope deve essere operata con urgenza, la sostiene la Confraternita di San Girolamo

La Confraternita di San Girolamo della Misericordia è vicina alla piccola Liro Waondimu, ragazza etiope che ha bisogno di un delicato intervento chirurgico.

“Una bella storia di solidarietà – si legge in una nota – quella scritta in questi ultimi giorni dalla Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata. Tutto inizia quando il Governatore, dottor Angelo Gambino, riceve una richiesta da uno dei Confratelli, il dottor Pietro Pisciotta, cardiologo che periodicamente svolge missioni in Africa. Un bambina etiope Liro Waondimu ha bisogno sostegno economico per affrontare insieme al papà un viaggio della speranza: deve subire un delicato intervento presso l’Ospedale del Cuore di Massa Carrara. L’ONG Parma per gli Altri si è mobilitata per trovare i soldi per il lungo viaggio”.

“Il Governatore Gambino riunisce subito il Consiglio di Amministrazione che delibera un contributo. Nelle prossime ore la piccola bimba etiope sarà operata a Massa. Il dottor Pietro Pisciotta, licatese che lavora da anni a Parma, sta seguendo – aggiunge la Confraternita – ora dopo ora la preparazione al delicato intervento”.

“Il nostro compito – ha spiegato il Governatore Angelo Gambino – è stare vicino a chi ha bisogno e ringrazio il CdA della Confraternita e tutti i Confratelli. Preghiamo che l’intervento della piccola Liro possa risolvere i problemi. Ringrazio il Confratello Pietro Pisciotta, medico apprezzato in Italia e all’estero, per aver sollecitato il nostro intervento che è arrivato puntuale”.

Proprio nei giorni scorsi la Confraternita di San Girolamo ha avuto la visita del Vescovo Metropolita di Agrigento, monsignor Alessandro Damiamo, e proprio in quell’occasione, un momento di preghiera e riflessione, sono stati ribaditi gli altri valori per cui sono nate ed operano le Confraternite.