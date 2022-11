Rifiuti, le strade di Licata trasformate in discarica: le immagini

E’ emergenza sanitaria a Licata. Ormai da mesi cumuli di rifiuti hanno invaso le strade cittadine. Una situazione insostenibile, i cittadini sono stanchi di assistere a questa situazione. Le immagini, girate in contrada Cannavecchia nei pressi dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso e in via Principe di Napoli, parlano da sole e non c’è bisogno di commentare.

Nonostante il servizio di raccolta differenziata in città ormai la situazione è diventata insostenibile, e sono tanti se non troppi a chiedere le dimissioni del sindaco Galanti e del vice, nonchè assessore all’ecologia, Montana.

Le immagini: