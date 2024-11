Ruba orologio in aeroporto ma viene fermato prima del decollo, denunciato 46enne di Licata

Pensava di farla franca prendendo un volo con un orologio rubato, ma il suo maldestro tentativo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato. È la vicenda che vede protagonista un 46enne, originario di Licata, che nel corso dei controlli di sicurezza ha approfittato di un momento di distrazione di un altro passeggero per sottrargli l’orologio. La vittima, durante i controlli, necessari per accedere alla sala imbarchi dell’aerostazione, si è accorta di aver subito il furto dell’orologio, che aveva riposto nella vaschetta posa oggetti. Pertanto, si è rivolta agli agenti della Polizia di Frontiera in servizio nell’aereostazione di Catania.

I poliziotti hanno avviato immediatamente le indagini, che attraverso la visione delle immagini dal sistema di videosorveglianza interne hanno consentito di individuare l’autore del furto, che nel frattempo si era imbarcato su un volo diretto a Roma non ancora decollato. I poliziotti sono saliti a bordo dell’aereo e hanno bloccato l’autore del fatto, che, vistosi scoperto, ha ammesso il furto e riconsegnato l’orologio. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, mentre l’orologio è stato riconsegnato al legittimo proprietario che ha mostrato sentimenti di gratitudine verso gli agenti.