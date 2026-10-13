Licata

Rubò 30 mila euro in gioielli fingendosi un avvocato, condannato 

Due anni e quattro mesi di reclusione per una truffa ai danni di due anziani licatesi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due anni e quattro mesi di reclusione per una truffa ai danni di due anziani licatesi. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, che ha condannato il 42enne Ciro Todisco, originario di Napoli. La vicenda risale al maggio 2024.

L’imputato, secondo quanto ricostruito, si presentò a casa dei due anziani coniugi che poco prima avevano ricevuto una telefonata in cui veniva spiegato di consegnare 9 mila euro per “tirare fuori dai guai” il figlio coinvolto in un incidente stradale. Il complice era riuscito a far allontanare il padre dall’abitazione mentre Tudisco, spacciandosi per avvocato, si recò in casa dove ad attenderlo c’era l’anziana. Quest’ultima consegnò due cofanetti pieni di gioielli il cui valore è stato quantificato in circa 30 mila euro. 

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