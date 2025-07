Sindaco di Licata, Balsamo: “Erosione coste, grazie all’assessore regionale Giusi Savarino”

Il sindaco di Licata, avv. Angelo Balsamo esprime un sentito ringraziamento all’assessore Regionale al Territorio ed ambiente, on. Giusi Savarino che “dopo aver verificato personalmente, insieme ai tecnici, la situazione delle nostre coste ha approvato e sostenuto il percorso per arrivare ad un consistente finanziamento relativo all’erosione delle coste. Si parla di un finanziamento di 5 milioni di euro che ovviamente dovrà seguire tutte le procedure previste per trasformarsi poi in opere sul nostro territorio. Alla sensibilità dell’assessore Savarino, all’impegno quotidiano di questa Amministrazione per affrontare piccole e grandi emergenze quotidiane, lavorando con abnegazione anche alla ricerca di finanziamenti si contrappone – prosegue il sindaco Balsamo – la puntuale opera di denigrazione e disinformazione per raccontare ai cittadini pseudo verità, solo per conquistare qualche like su Facebook. Siamo abituati ad un politica del fare e troviamo veramente sconcertante che mentre l’amministrazione lavora per la città c’è chi pensa che l’opposizione si faccia dicendo ogni giorno che tutto è sbagliato e tutto deve essere fatto in altro modo. Questa è mancanza di serietà e per fortuna lo stanno comprendendo anche i cittadini che ormai stanchi di fandonie non mettono su Facebook i like desiderati. Le nostre concittadine e i nostri concittadini sanno perfettamente che già accedere alle richieste di finanziamenti, senza avviare nel modo adeguato le procedure, non permette poi di averli. Ma questi pseudo-politici denigratori e leoni da tastiera pensano che finanziamenti cospicui, 5 milioni di euro in questo caso, si possono avere schioccando le dita. Siamo certi che l’impegno dell’assessore regionale al Territorio ed ambiente, on Giusi Saverino, molto legata alla città di Licata, ha permesso di arrivare a questo risultato fondamentale per accedere al finanziamento. Siamo certi che questo stesso impegno continuerà nel seguire tutto l’iter fino alla conclusione dell’iter e all’affidamento dei lavori. Rinnoviamo i nostri ringraziamenti all’assessore Savarino e a tutto il Governo della Regione Siciliana.

Deridere, ogni giorno, chi lavora e chi porta risultati concreti per la città – conclude il sindaco Balsamo – fa solo male alla città. Le licatesi e i licatesi apprezzano i nostri sacrifici, i nostri sforzi per far ritornare Licata una grande città del Mediterraneo”.