Licata

Usa bancomat rubato per fare acquisti, denunciato licatese 

L’analisi dei filmati di alcune telecamere hanno permesso agli investigatori di risalire all’identità del licatese e denunciarlo

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Ha usato una carta di credito rubata per effettuare alcuni acquisti nei negozi. A finire nei guai un licatese che, rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato per  indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La vicenda scaturisce dalla denuncia di un uomo che, poco prima, aveva raccontato ai militari dell’Arma di aver smarrito il portafoglio con documenti e bancomat. La persona offesa, inoltre, ha raccontato come gli fossero arrivati degli alert che gli comunicavano che qualcuno aveva effettuato acquisti con la sua carta di credito. L’analisi dei filmati di alcune telecamere hanno permesso agli investigatori di risalire all’identità del licatese e denunciarlo. 

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