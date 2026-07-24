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Licata, incendio in un’abitazione: due persone intossicate dal fumo

I due intossicati sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Momenti di apprensione a Licata, dove un violento incendio è divampato in un’abitazione situata tra le vie Palma e Campobello. Le fiamme, si sono sviluppate nel terrazzo all’ultimo piano dell’edificio.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Il bilancio è di due persone rimaste intossicate dal fumo. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite in ambulanza all’ospedale, per le cure necessarie.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia, che dovrà chiarire l’origine dell’incendio. Al momento, infatti, le cause del rogo restano ancora sconosciute.

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