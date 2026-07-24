Lancio del giavellotto, Parolino conquista l’argento ai Campionati siciliani individuali Assoluti 

La giavellottista Giusi Parolino ha conquistato con un solo lancio la medaglia d’argento ai campionati siciliani individuali Assoluti 2026 organizzati dalla Fidal Sicilia indice e l’ASD Sal Catania.

L’evento si è svolto sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 presso il Campo Scuola di Catania (CT).

Nonostante le due giornate di fuoco a causa delle altissime temperature che hanno sfiorato i 50°e che hanno creato tante difficoltà agli atleti in gara, la fase regionale dei campionati assoluti è tra gli appuntamenti istituzionali più importanti della stagione agonistica dell’atletica leggera, dove si sfidano per l’ambito titolo gli atleti e le atlete più forti di ogni regione.

Giusi Parolino,(campionessa Siciliana Assoluta 2025) atleta della ASD Milone Siracusa, che anche quest’anno ha vinto il titolo di campionessa italiana ai Campionati italiani lanci lunghi invernali e che sia nel mese di maggio che nel mese di giugno ha conquistato un primo posto e una medaglia d’oro nel lancio del giavellotto siciliano, nonostante il giudice le abbia dato cinque nulli di caduta su i sei lanci previsti, con un solo lancio di sicurezza e a bassa intensità di m 25,63 è riuscita a salire sul podio assoluto, conquistando la medaglia d’argento; inoltre la misura ottenuta le ha permesso di stabilire anche il sesto record italiano (PMI: miglior prestazione italiana di Cat.) ottenuto dall’atleta con l’attrezzo assoluto.

L’ennesimo risultato ottenuto anche in campo assoluto, non lascia dubbi sulla bravura di un’atleta che come la Parolino da anni, con l’umiltà che la contraddistingue, dimostra il suo indiscusso talento e la sua “costanza” agonistica; il vero “campione” è colui che non si arrende mai e che sceglie ogni giorno di credere sempre in se stesso con passione e determinazione nonostante i vari problemi che incontra quotidianamente.

“Gli Assoluti individuali 2026 resteranno scalfiti nel mio cuore come la gara più discutibile e mortificante di tutta la mia carriera- dichiara Giusi Parolino- avere a disposizione soltanto un lancio ha penalizzato fortemente la mia misura; chi come me ha disputato e vinto centinaia di gare nel lancio del giavellotto, ha avuto il privilegio e l’onore di vincere nella cat.Assoluta uno dei meeting più importante di Italia come Giavellotti Trevigiani, ha conquistato 20 Titoli di campionessa Italiana, una medaglia di Bronzo internazionale ai Campionati Europei individuali 2023 e ha stabilito decine di record, è molto strano e paradossale che in una competizione faccia 5 nulli su 6 lanci; purtroppo, continua, nel lancio del giavellotto la caduta da sempre è elemento di contestazioni da parte dei giudici; pertanto, non essendo Jan Železný, uno o due nulli di caduta con le mie misure possono anche accadere ma 5 nulli ….cinque nulli si commentano da soli e lasciano spazio a molte perplessità. Chi di dovere è stato informato e mi auguro possa fare chiarezza. Voglio concludere precisando senza polemica, che io a differenza di qualcuno, amo e rispetto le regole, la correttezza e i valori dello sport; pertanto accetto il risultato e vado avanti a testa alta come ho sempre fatto, certa che non è il colore di una medaglia a dare meno valore ad un risultato”.