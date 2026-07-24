Boss ergastolano Madonia minaccia dal carcere giudice del caso Mattarella, rafforzata la scorta

Il boss Nino Madonia, che sta scontando sette ergastoli detenuto al 41bis per diversi omicidi come quelli del giudice Rocco Chinnici e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha inviato una lettera, tre pagine vergate a mano, alla presidente dei Gip di Palermo, Antonella Consiglio, per chiedere la sua astensione nei procedimenti che lo riguardano.

Il capomafia, ricostruisce Il Fatto, contesta alla giudice, che si sta occupando del duplice filone investigativo sull’omicidio dell’ex presidente della Sicilia, Piersanti Mattarella, di nutrire una “grande inimicizia” nei suoi confronti, elemento che non la renderebbe “serena” nel suo giudizio espresso nei mesi precedenti. La giudice Consiglio in passato ha dato parere negativo al gratuito patrocino richiesto dal mafioso per l’incidente probatorio del caso Mattarella, in cui si è tentato invano di comparare il Dna dei boss con i residui biologici trovati sulla Fiat 127 usata dai killer del fratello dell’attuale capo dello Stato.

La perizia ha dato esito negativo, in quanto il “residuo” analizzato non è utilizzabile: è per questo motivo che la Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ora va verso la richiesta d’archiviazione delle indagini sui due mafiosi indagati con l’accusa di aver ucciso Piersanti Mattarella.Madonia ha poi ottenuto il gratuito patrocinio dopo il ricorso in Corte di Assise di Appello. Nella sua lettera il capomafia non lo cita espressamente, ma sembra voler evocare il ruolo da pm in via Giulia di Nico Gozzo, marito di Consiglio e fa riferimento a un’altra lettera, inviata nel 2005 alla sua famiglia con all’interno minacce indirizzate proprio a Gozzo al quale augurava di “potere provare la stessa sofferenza riservata a lui e ai suoi familiari”. Un concetto ribadito anche nelle scorse settimane nella missiva inviata alla Gip Consiglio. Dopo questo episodio, alla giudice è stata rafforzata la tutela di sicurezza al terzo livello.